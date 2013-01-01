👤 Alper ÇİÇEK Elektrik Mühendisi Yüksek Lisans Öğrencisi YTÜ ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Akıllı şebekeler, gündemi son zamanlarda daha fazla işgal etmektedir. Uygulama sayısında artış da gözlenen akıllı şebekeler, kendisini meydana getiren her birim için birçok avantaja sahiptir. Mevcut şebekelerimizin modernleştirilmiş ve gelecek hali olarak tanımlanabilecek bu kavramın yapısı içerisinde yer alan akıllı sayaçlar da akıllı şebekelere geçiş için önemli bir adım ve bu yapının önemli bir elamanı sayılabilir.

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