2016 Aralık
SSI GÖSTERGE (ABSOLUTE ENKODERLER İÇİN)
Posital Fraba firmasının geliştirmiş olduğu SSI göstergeleri, absolute enkoderler ile kullanılabilir.Devamını Oku➦
IGBT SİGORTALARI
Eaton Bussmann serisine ait kare gövde IGBT sigortaları, UL uygunluğundadır. Tasarımı ve yapısı sayesinde: Minimal enerji tüketimi (I²t) Düşük çalışma sıcaklığı Düşük watt kaybı sağlamaktadır.Devamını Oku➦
KAPSAMLI KORUMA SAĞLAYAN UPS SERİSİ
9E serisi; 6, 10, 15 ve 20 kVA gücündeki modelleri içermektedir. Eaton 9E UPS’leri, 0.8’lik çıkış güç faktörüne sahiptir. Bu da aynı nominal güç değerine sahip olan birçok benzer üründen çok daha fazla ekipmana güç sağlayabileceği anlamına gelir.Devamını Oku➦
TEKNOLOJİ ÖDÜLLÜ ENDÜSTRİYEL BUHAR TÜRBİNLERİ
Siemens’in endüstriyel buhar türbinlerine Avrupa Yeni Ürün İnovasyon 2015 Ödülleri’nde büyük övgü aldı. Avrupa Yeni Ürün İnovasyonu Ödülü her yıl pazara en yeni teknolojileri kazandıran inovatif ürünler geliştirmiş şirketlere veriliyor.Devamını Oku➦
DİZİ INVERTER
Schneider Electric, Conext™ CL serisine 60 kW çıkış gücüne sahip yeni inverterini dahil etti.Devamını Oku➦
YATAY TİP NH SİGORTALI YÜK AYIRICILARI (3 FAZLI ANATHARLAMA)
Efen Silas yatay tip NH sigortalı yük ayırıcıları, en küçük boy NH 000’dan başlayarak boy NH 3’e kadar tüm seriye sahiptir.Devamını Oku➦
POLİMERLER VE KABLO DÜNYASI (SON BÖLÜM)
Polimerler, geçmişe ve günümüze damga vurmuş bir hammaddedir. Endüstrinin yanı sıra sosyal hayatın, spor dallarının ve ekonominin vazgeçilmezi olan polimerler, ulaşım ağlarının unsurlarında, tekstil, boya, inşaat, elektrik-elektronik, gıda, ambalaj, tıp ve diğer birçok alanda kullanılmaktadır.Devamını Oku➦
Akıllı Şebekelerde Akıllı Sayaçların Rolü
Akıllı şebekeler, gündemi son zamanlarda daha fazla işgal etmektedir. Uygulama sayısında artış da gözlenen akıllı şebekeler, kendisini meydana getiren her birim için birçok avantaja sahiptir. Mevcut şebekelerimizin modernleştirilmiş ve gelecek hali olarak tanımlanabilecek bu kavramın yapısı içerisinde yer alan akıllı sayaçlar da akıllı şebekelere geçiş için önemli bir adım ve bu yapının önemli bir elamanı sayılabilir.Devamını Oku➦
AG ŞEBEKELERİNİN İNSANLAR, SERVİSLER VE NESNELERİN İNTERNETİNE BAĞLANMASI
ABB, bulut tabanlı yeni platformunu kullanarak farklı endüstrilerde %30’a varan maliyet tasarrufu sağladı. Bu platform, elektrik tesisatını insanlar, servisler ve nesnelerin internetine bağlıyor.Devamını Oku➦
GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİNDE KISMİ BOŞALMANIN KONUMUNUN VE BÜYÜKLÜĞÜNÜN ÖLÇÜLMESİ İÇİN YENİ BİR YÖNTEM
Yüksek gerilim ile çalışan sistemlerde, yüksek elektrik alana ve yalıtım malzemelerinin yıpranmasına bağlı olarak kısmi boşalma oluşumları gözlenir. Özellikle güç transformatörlerinde iç yalıtım malzemelerinin kısmi boşalmaya bağlı olarak yıpranması sonucu arızalar ortaya çıkmaktadır. Düşük seviyeli kısmi boşalmalar bile uzun süreler sonrasında yalıtıma zarar verebilmektedir. Bu nedenle kısmi boşalma oluşumları, transformatör içindeki konumu ile birlikte erken aşamalarda ve düşük seviyelerde iken tespit edilebilirse, büyük arızalar meydana gelmeden sorunun çözümü mümkün olabilecektir. Bu çalışmada, kısmi boşalma sonucu ortaya çıkan elektromanyetik dalga yayınımının ölçümü ve buna bağlı olarak konumunun tespitine dayalı yeni bir yöntem geliştirilmiştir.Devamını Oku➦